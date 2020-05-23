Kısıtlamaya rağmen sokakta ata bindi
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Kısıtlamaya rağmen sokakta ata bindi

İZMİR'de sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Kordon'daki çimlere sosyal mesafenin sağlanması için çekilen beyaz çemberler boş kaldı.

Kısıtlamaya rağmen sokakta ata bindi
23.05.2020 16:03 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:07

İZMİR'de sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Kordon'daki çimlere sosyal mesafenin sağlanması için çekilen beyaz çemberler boş kaldı. Gültepe semtinde ise bir kişinin boş yolda ata bindiği görüldü.

Türkiye genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri, kentin birçok noktasında denetimlerini sürdürdü. Kısıtlama uymayan kişilere cezai işlem uygulandı. Kordon'daki çimlere sosyal mesafenin sağlanması için çekilen beyaz çemberler boş kaldı.Ayrıca, Gültepe semtinde, bir kişinin boş yolda ata bindiği anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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