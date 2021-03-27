Kısıtlamasız Cumartesi'de İstanbul'da trafik yoğunluğu
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Kısıtlamasız Cumartesi'de İstanbul'da trafik yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kısıtlamasız Cumartesi'de İstanbul'da trafik yoğunluğu

Kontrollü normalleşme sürecinin kısıtlamasız dördüncü Cumartesi gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 69'lara ulaşırken, Cevizlibağ'da trafikteki yoğunluk havadan görüntülendi.

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Kontrollü normalleşme sürecinin kısıtlamasız dördüncü Cumartesi gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 69'lara ulaşırken, Cevizlibağ'da trafikteki yoğunluk havadan görüntülendi.

Yaklaşık 3.5 ay süren kısıtlamanın kalkmasının dördüncü haftasında İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. Güzel havayı fırsat bilerek sokaklara çıkan vatandaşların Cevizlibağ'da oluşturduğu trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Öte yandan İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 69'lara ulaştı.

(Ahmet Faruk Sarıkoç - İrem Demir/İHA)

Kısıtlamasız Cumartesi'de İstanbul'da trafik yoğunluğu
Kısıtlamasız Cumartesi'de İstanbul'da trafik yoğunluğu
Kısıtlamasız Cumartesi'de İstanbul'da trafik yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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