KISITLAMANIN OLMADIĞI İLK CUMARTESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU
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KISITLAMANIN OLMADIĞI İLK CUMARTESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU

06.03.2021 10:57 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:20

KISITLAMANIN kaldırıldığı ilk Cumartesi gününde İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu gözlendi.

KISITLAMANIN kaldırıldığı ilk Cumartesi gününde İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu gözlendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsün girişinde de trafik yoğunluğu oldu. Trafik polisleri Altunizade mevkiinde yoğunluğu azaltmak için çalışma yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Kabine toplantında alınan karara gereği Cumartesi günleri için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Kısıtlamanın kaldırıldığı ilk Cumartesi, İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu gözlendi. O noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi oldu. Trafik polisleri köprü girişi Altunizade mevkiinde yoğunluğu azaltmak için çalışma yaptı.

KISITLAMANIN OLMADIĞI İLK CUMARTESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU
KISITLAMANIN OLMADIĞI İLK CUMARTESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU
KISITLAMANIN OLMADIĞI İLK CUMARTESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU
KISITLAMANIN OLMADIĞI İLK CUMARTESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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