KISITLAMADA DENİZDE KULLANAMADIĞI JET SKİSİNİ ÇAYIRDA SÜRDÜ
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KISITLAMADA DENİZDE KULLANAMADIĞI JET SKİSİNİ ÇAYIRDA SÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 24 yaşındaki iş insanı Yiğitcan Meral, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denizde kullanamadığı jet skisini evlerinin bulunduğu çayırda sürdü.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 24 yaşındaki iş insanı Yiğitcan Meral, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denizde kullanamadığı jet skisini evlerinin bulunduğu çayırda sürdü.

Bodrum'da yaşayan Yiğitcan Meral (24), ilginç bir olaya imza attı. Konakcık Mahallesi'nde yaşayan Meral, bugün sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denizde kullanamadığı jet skisini, evlerinin önündeki çayırda sürmesi şaşkınlık yarattı. Bir buz fabrikasın sahibi olan Yiğitcan Meral'ın jet skisini karada başarılı bir şekilde kullanması dikkat çekti.

KISITLAMADA DENİZDE KULLANAMADIĞI JET SKİSİNİ ÇAYIRDA SÜRDÜ
KISITLAMADA DENİZDE KULLANAMADIĞI JET SKİSİNİ ÇAYIRDA SÜRDÜ
KISITLAMADA DENİZDE KULLANAMADIĞI JET SKİSİNİ ÇAYIRDA SÜRDÜ
KISITLAMADA DENİZDE KULLANAMADIĞI JET SKİSİNİ ÇAYIRDA SÜRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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