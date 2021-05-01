Kısıtlamada balık satışları neredeyse sıfıra indi
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Kısıtlamada balık satışları neredeyse sıfıra indi

Kısıtlamada balık satışları neredeyse sıfıra indi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ülke genelinde devam eden tam kapanma nedeniyle insanların dışarıya çıkmaması sonucunda balık satışları neredeyse sıfıra indi.

Ülke genelinde devam eden tam kapanma nedeniyle insanların dışarıya çıkmaması sonucunda balık satışları neredeyse sıfıra indi.

Kısa süre önce sezonu bitiren, ancak az çok gelen balıklarla tezgah başında duran balıkçılar, kısıtlamada müşteri bulamıyor. Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan tam kapanma kararından sonra salı günden perşembe güne kadar taleplere yetişemeyen balıkçılar, kısıtlamanın ilk günlerinde pek alıcı bulamıyor. Satışlarda aniden yüzde 80'e kadar yükseliş yaşayan balıkçılar, şimdi ise biranda düşen sıfır satışlarla baş başa kaldı. Sadece iş alışkanlığı sebebiyle tezgahlarını açtığı belirten balıkçılar, "Tam kapanmada vatandaş galiba evden hiç çıkmıyor. O yüzden balık satamıyoruz" dedi.

Satışlar bir anda sıfıra düştü

Eskişehir çarşı balık pazarında tezgah başında olan tecrübeli balıkçı Muharrem Şahin, tam kapanmadan öncesi ve sonrasını dile getirdi. Balıkçı Şahin konu ile ilgili şunları söyledi:

"Kısıtlama başlamadan salı günden perşembe güne kadar 3 gündür çok yoğunluk yaşadık. O kadar kalabalıktı ki; iğne atsan yere düşmezdi. Buralar tıklım tıklımdı. Sezon bittiği için her vatandaşın istediği balığı de veremedik. İnsanlar çılgınca alış-veriş yaptı diye söyleyebilirim. Satışlarımız yüzde 80'e kadar artmıştı. Ama kısıtlama başladıktan sonra aniden sıfıra indik. Biz balıkçılar olarak her kısıtlamada açığız. Az çok gelen giden oluyordu. Ama bu tam kapanmada dün kimse gelmedi. Bugün de saat 12.00'e geliyor, ancak tezgahlarımıza siftah yok. Kimse gelmedi."

Ne olacağı bilmediği için balık getirmiyor

Bir anda satışlarda düşüş yaşayan balıkçılar, kısıtlamada ne olacağını bilmedikleri için oldukça az balık getiriyor. Bu konuda konuşan Şahin, "Hem sezon bitti hem de neyi ne olacağı bilmediğimiz için az balık getirmek zorunda kaldık. Eskiden onlarca kasa balık gelirdi, tezgahlarımız balıklarla doldururduk. Şimdi bakarsanız 4-5 kasa balık gelmiyor. Tezgahların de çoğu boş. Bu şekilde vakit geçiriyoruz. Burada olmamızın amacı ticaret değil de, iş alışkanlığı diyelim. Bu kısıtlamada sanırım insanlar dışarıya çıkmıyor. Ramazan ayında hava da sıcak. Rahat evde duruyor galiba. O yüzden gelen giden yok" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kısıtlamada balık satışları neredeyse sıfıra indi
Kısıtlamada balık satışları neredeyse sıfıra indi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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