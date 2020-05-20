Kısıtlama molasında tehlikeli oyun...Termometreler 41 dereceyi gördü, çocuklar süs havuzuna koştu
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Kısıtlama molasında tehlikeli oyun...Termometreler 41 dereceyi gördü, çocuklar süs havuzuna koştu

Kısıtlama molasında tehlikeli oyun...Termometreler 41 dereceyi gördü, çocuklar süs havuzuna koştu Çocuklar kısıtlamaya verilen arada süs havuzlarına koştu Sokağa çıkma kısıtlamasına verilen arada Şanlıurfalı çocuklar, 41 dereceyi bulan sıcak havada süs havuzlarına koştu.

20.05.2020 15:39 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:43

Kısıtlama molasında tehlikeli oyun...Termometreler 41 dereceyi gördü, çocuklar süs havuzuna koştu

Çocuklar kısıtlamaya verilen arada süs havuzlarına koştu

ŞANLIURFA - Sokağa çıkma kısıtlamasına verilen arada Şanlıurfalı çocuklar, 41 dereceyi bulan sıcak havada süs havuzlarına koştu. Havuzlara giren çocuklar tehlikeye davetiye çıkarttı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da 0-14 yaş arasındaki çocuklar, bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte dışarı çıkan çocuklar, 41 dereceye ulaşan sıcak havada süs havuzlarına girerek serinlemeye çalıştı. Durum böyle olunca tehlikeye davetiye çıkaran görüntüler ortaya çıktı. Şarkı söyleyerek havuza atlayıp yüzmeye çalışan çocuklar, boğulma ve yaralanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Sokağa çıktıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen çocuklar, korona virüsü sona erdikten sonra dışarı çıkmayı dört gözle beklediklerini belirtti.

Kısıtlama molasında tehlikeli oyun...Termometreler 41 dereceyi gördü, çocuklar süs havuzuna koştu

Kaynak: İHA

Manşet

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