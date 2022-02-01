Kishu Inu bugünkü fiyatı ₺0.00000002661. 24 saatlik işlem hacmi ₺63,679,950. Kishu Coin değeri son 24 saatte 0.41% değer kaybetti. Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside Kishu Inu. Kishu Inu (KISHU) Coin, Kıshu Inu bir köpeği maskot olarak seçen, köpek tabanlı olarak bilinen MEM kripto para birimidir. Kishu Inu anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, Kishu Coin (KISHU) nedir, nasıl alınır? Kishu Inu güncel yorum ve grafiği! Kishu Inu ne kadar, kaç TL? Kishu Inu fiyat ve geleceği hakkında bilgiler! İşte detaylar...

KISHU COİN (KISHU INU) NEDİR?

Kishu Inu (KISHU) Coin, bir köpeği maskot olarak seçen, köpek tabanlı olarak bilinen MEM kripto para birimidir. KISHU Coin, Dogecoin'e rakip yeni kripto para birimleri arasında görülmektedir. Kendi merkeziyetsiz borsası olan Kıshu Swap'ta işleme giren KISHU Coin, işlem bazında kullanıcılarına ödül olarak dağıtılan bir kripto paradır. Ayrıca, merkeziyetsiz finansal işlemlerde rol alan KISHU Coin, staking kazancı sunan bir token'dır.

KISHU COİN NE KADAR?

Kishu Coin (KISHU) kaç TL?

Kishu Coin anlık olarak ₺0.00000002661 değerindedir. (18.45)

Kishu Coin (KISHU) değerleri nelerdir?

Piyasa Değeri: ₺2,573,754,661 ( 0.00% )

Tamamen Seyreltilmiş Piyasa Değeri: ₺2,660,667,759 ( -0.46% )

Hacim: ₺63,679,290 ( -28.43% )

Hacim/ Piyasa Değeri: 0.02519

Dolaşan Arz: 96,835,429.46B KISHU

KISHU COİN YÜKSELİYOR MU, DÜŞÜYOR MU?

Kishu Coin anlık olarak ₺0.00000002661 değerindedir. (18.45)

Kishu Coin değeri son 24 saatte 0.41% değer kaybetmiştir.

KISHU COİN 1 GÜNLÜK GRAFİĞİ!

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KISHU COİN 1 HAFTALIK GRAFİĞİ!

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KISHU COİN 1 AYLIK GRAFİĞİ!

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KISHU COİN 3 AYLIK GRAFİĞİ!

coinmarketcap.com

KISHU COİN 1 YILLIK GRAFİĞİ!

coinmarketcap.com

KISHU COİN'İN AMACI NEDİR?

KISHU Coin projesinin amacı meme kripto para birimi akımında geleceğe en güçlü şekilde hitap eden kripto para birimini yaratmaktır. KISHU Coin geliştiricileri diğer köpek akımı coinlerin geleceğe yönelik sağlam nitelikleri taşımadıklarını savunarak, KISHU Coin'i geliştirdiler.

KİSHU INU COİN NASIL ALINIR?

Kishu Inu (KISHU) Coin almak amacıyla yapılacaklar:

1. Adım: KISHU Coin, Uniswap, 1inch Exchange, BKEX, ZB.COM gibi kripto para borsalarında işlem görüyor. Bu borsalardan herhangi birine internetten erişim gerçekleştirilmelidir.

2. Adım: Tercih edilen borsadan hesap açılışı yapılmalı ve yöneltilen KYC işlem adımları tamamlanmalıdır.

3. Adım: Kimlik tanımlama ile kayıt ardından hesaba para yatırılır.

4. Adım: Bakiyenin hesapta oluşması ardından KISHU Coin paritesinin bulunduğu borsa işlem sayfasına erişilmelidir.

5. Adım: Bu bölümde tercih edilen uygun fiyattan veya güncel fiyattan, KISHU Coin alım emri iletilir.

6. Adım: Alınan ve hesabın sanal cüzdanında görülen KISHU Coin miktarı bu alanda saklanabilir veya daha yüksek güvenlik için donanım cüzdanda saklama tercih edilebilir.

Adımların doğru izlenmesi halinde KISHU Coin alımı rahatlıkla tamamlanır.

KISHU COİN AVANTAJLARI NE?

Kishu Inu (KISHU) Coin avantajları:

Düşük Masraf: KISHU Coin cüzdanlar arası transfer ile sınır ötesine iletilirken geleneksel bankacılık hizmetlerinin çıkardığı masraflardan daha düşük işlem ücretine katlanılır.

Risksiz Pasif Kazanç: KISHU Coin sahipleri KISHI Coin staking yaparak, çevrimiçi cüzdanlarına yeni coin kazançlarını eklerler. Alım-satım yapmadan kar sağlayabilirler.

Faiz Kazanma: KISHI Coin sahipleri ağda borca ihtiyaç duyanlara kredi vererek, geri ödemede faiz getirisi kazanırlar.

İşlem Hızı: KISHU Coin alım-satım, takas, transfer işlemlerinin tümünü dakikalar içinde yapabilmeye imkan sağlar.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;

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