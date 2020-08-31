Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? KÇÖ ne zaman kadar devam edecek? Kısa çalışma ödeneği bitti mi? Kısa çalışma ödeneği devam ediyor mu? Kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmayacağı uzun süredir merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? KÇÖ ne zaman kadar devam edecek? Kısa çalışma ödeneği bitti mi? Kısa çalışma ödeneği devam ediyor mu konuları netleşti.

Pandeminin ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla hayata geçirilen kısa çalışma ödeneği programının uzatılıp uzatılmadığı merak ediliyordu. Resmi Gazete'de yayınlanan karar sonrası merak edilen sorular netleşti. Peki, KÇÖ ne zaman kadar devam edecek? Kısa çalışma ödeneği bitti mi? Kısa çalışma ödeneği devam ediyor mu? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Yeni korona virüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkında ekli kararın yürürlüğe konulmasına 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23'üncü madde gereği Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

KÇÖ NE ZAMAN KADAR DEVAM EDECEK?

Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, iki ay daha uzatıldı. Çalışanların başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin çoğu kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.