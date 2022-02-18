Kısa boylu erkekler hakkında yaptığı açıklamalar olay oldu! Japon oyuncu takımdan kovuldu

Profesyonel Tekken espor oyuncusu Tanukana, Japonya Osaka merkezli espor takımı Cyclops Athlete Gaming'in canlı yayını sırasında kısa boylu erkekler hakkında söylediği sözler, espor takımından kovulmasına neden oldu.

"170 CM ALTINDAKİ ERKEKLERİN İNSAN HAKLARI YOKTUR"

Cyclops Athlete Gaming, PUBG, Call of Duty ve Rainbow Six Siege gibi birinci şahıs nişancı oyunların yanı sıra orijinalinde arcade oyun olan Tekken gibi dövüş oyunlarında da mücadele ediyor. Espor oyuncusu, 15 Şubat tarihli canlı yayınında "170 santimetrenin altındaki erkeklerin insan hakları yoktur. Kemik uzatma ameliyatı yaptırmaları gerek" sözlü ifadelerine yer veren espor oyuncusu aldığı tepkiler sonrası takımından kovuldu.

ESPOR TAKIMI YAŞANANLAR İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

Espor oyuncusunun yaptığı açıklamalar, sosyal medyada büyük tepki toplayınca Kana Tani ve Cyclops Athlete Gaming, internet sitesinden özür diledi. Espor takımının internet sitesinde paylaştığı bir yazıda, "Taraftarlarımıza, sponsorlarımıza ve bu konudaki herkese verdiğimiz rahatsızlık ve endişe için içtenlikle özür dileriz." sözlerine yer verdi ve espor oyuncusu tartışmaların ardından, tüm sponsorlarını kaybetti.