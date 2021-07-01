Kırşehir Belediyespor'un savunma hattı Diyarbekirspor'da
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Kırşehir Belediyespor'un savunma hattı Diyarbekirspor'da

Kırşehir Belediyespor'un savunma hattı Diyarbekirspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2. Lig'deki ilk sezonunda şampiyon olmayı hedefleyen Diyarbekirspor, geçen sezon 2. Lig'de Play-Off oynayan Kırşehir Belediyespor'un iki başarılı ve deneyimli savunma oyuncusunu renklerine bağladı.

2. Lig'deki ilk sezonunda şampiyon olmayı hedefleyen Diyarbekirspor, geçen sezon 2. Lig'de Play-Off oynayan Kırşehir Belediyespor'un iki başarılı ve deneyimli savunma oyuncusunu renklerine bağladı.

Nuri Melih Kırsal'dan sonra diğer stoper Volkan Altunsoy da Yeşil-Kırmızılı kulüple anlaşmaya vararak takıma dahil oldu. Transfer çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Diyarbekirspor, iç transferde de geçen sezon şampiyon olan kadroda yer alan Emir Can Sayar, Baran Işık ve Onat Kutay ile yeniden anlaştı. Böylece Diyarbekirspor, şampiyon kadrodan 8 oyuncuyu kadroda tutmayı başardı.

Kamp programı belli oldu

Yeşil-Kırmızılı takımın yeni sezon kamp programı da belli oldu. Teknik direktör Şenol Demir'in raporuna göre takım 15 Temmuz'da Ankara Kızılcahamam'da toplanarak 3 Eylül'de başlayacak 2.Lig için çalışmalara başlayacak.

Kulüp Başkanı Turan İlgin, yeni transferlerin kamp çalışmalarına katılacağını ifade etti. İlgin, "Bazı önemli oyuncularla daha anlaştık. Bunları da bu hafta açıklayacağız. Hedefimiz 2. Lig'deki ilk sezonumuzda bu ligde misafir olduğumuzu göstermek ve kentimize büyük bir heyecan yaşatmaktır" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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