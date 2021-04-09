Kırşehir Belediyespor'un golcüsüne teknik direktörden plaket
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Kırşehir Belediyespor'un golcüsüne teknik direktörden plaket

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kırşehir Belediyespor'un golcüsüne teknik direktörden plaket

Kırşehir Belediyespor takımında teknik direktör Ercümend Çoşkundere, takımın golcüsü Üstün Bilgi'ye teşekkür plaketi verdi.

Kırşehir Belediyespor takımında teknik direktör Ercümend Çoşkundere, takımın golcüsü Üstün Bilgi'ye teşekkür plaketi verdi.

2. Lig Kırmızı Gurupta mücadele eden Kırşehir Belediyespor takımının golcüsü Üstün Bilgi, ligde oynadığı 32 haftada oynadığı 28 maçta 18 gol atarak takımın en golcü oyuncusu ünvanını da aldı.

Ligin bitimine 6 hafta kala play off umutlarını sürdüren takım da santrafor mevkiinde oynayan bilgi oynadığı 28 maçta 3 kez de sarı kartla cezalandırıldı. 2020-2021 sezonunda takımın en fazla gol kaydeden oyuncusu olan Üstün Bilgi'ye teknik direktör Ercümend Çoşkundere tarafından teşekkür plaketi verildi. Sosyal medya hesabından aldığı plaketi paylaşan futbolcu Bilgi, "En çok gol kaydeden oyuncu olmaktan gurur duyuyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah sezon sonu kupayı alıp 1.Lige çıkmak istiyoruz"dedi.

Öte yandan kulübün basın sözcüsü Battal Çelik, Kırşehir Belediyespor takımının istikrarlı şekilde play off yolunda gittiğini ve 1. Lig için de oyuncuları, yönetimi ve şehirle birlikte vize almak istediklerini söyledi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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