Kırşehir Belediyespor'da yönetim teknik direktörün görevine son verildiğini açıkladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir Belediyespor'da yönetim teknik direktörün görevine son verildiğini açıkladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kırşehir Belediyespor'da yönetim teknik direktörün görevine son verildiğini açıkladı

Kırşehir Belediyespor takımı yönetimi yönetim kurulu kararıyla teknik direktörHakkı Hocaoğlu'nun görevine son verildiğini açıkladı.

Kırşehir Belediyespor takımı yönetimi yönetim kurulu kararıyla teknik direktör

Hakkı Hocaoğlu'nun görevine son verildiğini açıkladı.

Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda Hakkı Hocaoğlu ile karşılıklı anlaşılarak görevine son verilmiştir. Kendisine ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" denildi.

Hocaoğlu yönetiminde 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kırşehir Belediyespor takımı oynadığı 12 maçta 4 galibiyet 3 beraberlik 5 mağlubiyet alarak 15 puanla 14. sırada yer alıyor. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title