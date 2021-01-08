Kırsala terk edilen 24 köpeğe Iğdır Belediyesi sahip çıktı
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Kırsala terk edilen 24 köpeğe Iğdır Belediyesi sahip çıktı

08.01.2021 18:31 | Son Güncelleme: 08.01.2021 18:34
Kırsala terk edilen 24 köpeğe Iğdır Belediyesi sahip çıktı

Iğdır'da, kırsal araziye terk edilen 24 köpek, Iğdır Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezince koruma altına alındı.

Iğdır'da, kırsal araziye terk edilen 24 köpek, Iğdır Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezince koruma altına alındı.

Tuzluca ilçesinin kırsalına kimliği belirlenemeyen kişilerce getirilen 24 köpek, boş araziye aç ve susuz şekilde terk edildi. Çevreden geçenlerin sahipsiz köpekleri görüp sosyal medyada paylaşması üzerine hayvanların durumu kısa sürede yoğun etkileşim aldı.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim'in talimatı üzerine, belediyeye bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekibi harekete geçti.

Söz konusu bölgeye gelen ekip, terk edilen köpekleri toplayıp bakım merkezine götürdü. Burada veterinerlerce kontrolleri yapılan köpekler koruma altına alındı.

Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Serdar Akuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz bölgede yaptıkları çalışmalarda 24 hayvana ulaşarak bunları topladı. Bunları bulundukları yerden alarak barınağa getirdik. Yaptığımız ön muayenelerinde genel durumları iyi gözüküyor. Beslemelerini yaparak barınağımızda koruma altına aldık." dedi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye kadar düştüğü bölgeye terk edilen köpeklerden bazılarının soğuktan bitkin düştüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer

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