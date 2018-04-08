Kırlıoğlu ve Ekibinden Üyelere Treşekkür

Nazilli Ticaret Borsası'nda (NTB) mevcut yönetimi 56 oy farkla geçerek seçimin kazananı olan işadamı Nurettin Kırlıoğlu ve ekibi, borsa üyelerine teşekkür etti. Uzun süre sonra ilk kez yüzde 96 gibi bir katılım oranıyla seçim gerçekleştiğini söyleyen Kırlıoğlu; "Borsa üyelerimizin sandığa gösterdiği bu ilgi için çok teşekkür ediyoruz. Seçim bitti, artık hep birlikte bir araya gelerek borsamız için hizmet edeceğiz. Sadece bizi destekleyen değil, tüm üyelerimizin yöneticileri olacağız" dedi.

'Borsa çalışacak, Nazilli kazanacak' sloganıyla gittiği seçimlerde oy kullanma hakkı bulunan 191 üyeden 183 üyenin oy kullandığı seçimlerde 119 oy alan işadamı Nurettin Kırlıoğlu ve ekibi, büyük bir zafer elde etti. Borsa seçimlerinin ardından kazananın Nazilli ve Borsa üyelerinin olduğunu ifade eden işadamı Nurettin Kırlıoğlu, "Seçim süreci tamamlandı ve ardık bu işler geride kaldı. Bu seçimin kazananı Nazilli'miz olmuştur. Biz artık önümüze bakarak borsamızı nasıl daha ileriye götürebileceğimizi düşünüyoruz. Bizden önceki çok kıymetli başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerine şehrimiz için, odamız için yaptığı hizmetlere teşekkür ediyoruz. Kapımızın her daim üyelerimize sonuna kadar açık olduğunu ifade etmek isteriz. El ele vereceğiz, üreteceğiz, çalışacağız ve neticesini alacağız. Biz bir olmaya, birlik olmaya, birlikte üretmeye, birlikte çalışmaya ve birlikte kazanmaya talibiz.

"Mazbatayı alıp hizmete başlayacağız"

Nurettin Kırlıoğlu öncülüğünde kazanan yeşil listede yer alan Mehmet Aksüt, Abdullah Şimşek, Oğuz Baysal, Abdullah Karaefe, Ali Gürbüz, Mehmet Eminoğlu, Ahmet Fidan, Mehmet Güler, Orhan Güneş, Yusuf Yaren, Serbay Yetim, Gülsevin Öz ve Fatih Kahyaoğlu'nun önümüzdeki hafta alacakları mazbatanın ardından meclis ve yönetim kurulu üyelerinin görevlendirmesini yapacakları öğrenildi. - AYDIN