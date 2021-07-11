Kırkpınar'ın "Ebedi altın kemer" sahibi pehlivanlarından Aydın Demir ve Hüseyin Çokal'ın heykelleri dikildi
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Kırkpınar'ın "Ebedi altın kemer" sahibi pehlivanlarından Aydın Demir ve Hüseyin Çokal'ın heykelleri dikildi

Kırkpınar'ın 'Ebedi altın kemer' sahibi pehlivanlarından Aydın Demir ve Hüseyin Çokal'ın heykelleri dikildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Spor

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin "Ebedi altın kemer" sahibi başpehlivanlarından Aydın Demir ve Hüseyin Çokal'ın heykelleri dikildi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin "Ebedi altın kemer" sahibi başpehlivanlarından Aydın Demir ve Hüseyin Çokal'ın heykelleri dikildi.

Kırkpınar'da 1982, 1983, 1984 yıllarında başpehlivan olan Hüseyin Çokal ile 1976, 1977, 1978 yıllarında başpehlivan olan Aydın Demir'in Sarayiçi Er Meydanı girişindeki pehlivanlar yoluna dikilen heykelleri törenle açıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, törende yaptığı konuşmada, Kırkpınar'ın gelenek, görenek ve örfüyle önemli bir değer olduğunu söyledi.

Üç kez üst üste başpehlivanlığı kazanan sporcuların ebedi altın kemerin sahibi olduğunu anımsatan Gürkan, "Cumhuriyet tarihine baktığımızda bu şerefe nail olan 5 ismimiz var. Bunlardan Adalı Halil ve Ahmet Taşçı'nın geçmiş yıllarda buraya heykelleri dikilmişti. Bugün Hüseyin Çokal ve Aydın Demir'in altın kemerli heykellerini onlara yakışan yere dikiyoruz." diye konuştu.

Gürkan, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde de 1966, 1967, 1968 yıllarında başpehlivan olma başarısı gösteren Mustafa Bük'ün heykelinin dikileceğini ifade etti.

Törene, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, eski başpehlivanlar Hüseyin Çokal ve Aydın Demir katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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Kırkpınar'ın "Ebedi altın kemer" sahibi pehlivanlarından Aydın Demir ve Hüseyin Çokal'ın heykelleri dikildi - Haberler Spor
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