Kırklareli'nin kurtuluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırklareli Şehitliğinde düzenlene törende, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu tarafından Şehitlik Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunmasıyla devam eden törende, saygı atışı yapıldı.

Vali Osman Bilgin, şehitlik anı defterine günün anlam ve önemine ilişkin düşüncelerini yazdı.

Daha sonra Vali Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz ve beraberindekiler, şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği kutlama mesajları okundu.

Bir grup öğrenci, Vali Bilgin, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı İnan ve Belediye Başkanı Kesimoğlu'na Atatürk portresi ile Türk Bayrağı hediye etti.

Belediye Başkanı Kesimoğlu, törende yaptığı konuşmada, Kırklareli'nin 10 Kasım 1922'de düşman işgalinden kurtulduğunu söyledi.

Hakkari'de mühimmat deposundaki patlama sebebiyle 7 askerin şehit olduğunu belirten Kesimoğlu, Türk milletinin için kan ağladığını ifade etti.

Bu nedenle bugünkü programlarının eğlenceli bölümlerinin iptal edildiğini aktaran Keismoğlu, bu durumda Kırklareli'nde eğlenceler düzenlenmesinin uygun olmayacağını anlattı.

Bugün Kırklareli'de hüzün ve coşkuyu bir günde yaşandığını dile getiren Kesimoğlu: "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü bundan 80 yıl önce sonsuzluğa uğurladık. Bu özel günde bir kez daha Atamızı andık. Artık 10 Kasım'larda ağlamıyoruz, çünkü 10 Kasım artık ağlanması gereken günler değil. Mustafa Kemal'in anlaşılması ve anlatılması gereken günlerdir. Bu vatan kolay kazanılmadı. Bu sürecin içerisinde hüzün, dökülen kanlar, kaybedilen canlar, yokluk, yoksulluk, açlık bir yanda da heyecan, coşku, azim, kararlılık ve emek var. Bugün acıyı ve coşkuyu bir arada yaşadık. Hüzün ve coşkunun yaşandığı kentin adıdır Kırklareli'dir. Sabah Ata'mızı ebediyete intikalinin 80'inci yılında hüzünle anarken, şimdi ise kentimizin kurtuluşunun coşkusunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu, Hakkari'de mühimmat deposundaki patlama sebebiyle 7 askerin şehit olması nedeniyle ise gösteriler yapılmadı.