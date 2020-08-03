Kırklareli'nden kısa kısa Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci, şehit ailelerini ziyaret etti.

Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci, şehit ailelerini ziyaret etti.

Ekinci, şehit aileleri İlhami Uras ile Özcan Ilkyaz'ı ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Şehit ailelerine çok büyük önem verdiklerini belirten Ekinci, şehitlerin emanetlerine her zaman sahip çıkacaklarını ifade etti.

Yol yapım çalışması

Demirköy ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Recep Gün, yaptığı yazılı açıklamada, altyapısı tamamlanan bölgelerde yol yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Bazı bölgelere parke taşı ile sıcak asfalt atıldığını aktaran Gün, çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Gün, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmek için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA