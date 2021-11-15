KIRKLARELİ - Istranca ormanları güz renklerine büründü

KIRKLARELİ (AA) - Trakya'nın Karadeniz kıyılarında yer alan, meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı Istranca ormanlarında sonbaharın renk cümbüşü yaşanıyor.

Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Istranca'lar özellikle sonbaharda doğaya yansıyan yeşil, sarı, turuncu ve kırmızının farklı tonlarıyla göz alıcı güzelliğe kavuştu.

Derelere ağaçlardan dökülen sarı yapraklar, yeşilin tonlarını her mevsim koruyan bitkiler ile ormandan geçen patikalar, seyrine doyulmayan manzaralar oluşturuyor.

Sonbaharda kahverenginin tonları ile yaza veda eden, ilkbaharda yeşilin farklı tonlarıyla renklenen doğa, derelerin şırıltısı, kuş sesleriyle bir senfoni sunuyor.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürü Zafer Kamay, AA muhabirine, Istranca'ların her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Ormanların özellikle sonbaharda görülmeye değer olduğunu anlatan Kamay, son yıllarda bölgenin ciddi bir turist çektiğini kaydetti.