Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor, Süper Amatör Lige yükseldi

03.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:48

Antalya 1. Amatör Kümede ligi 3'üncü sırada tamamlayan ve Play-Off maçlarına kalan Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor önceki hafta Gazipaşa Belediyespor'u 8-0 bu haftasonu da Merkez Spor'u 3-0 yenerek liglerin bitimine 1 hafta kala Süper Amatör Lig'e çıkan 3'üncü takım oldu.



Antalya 1. Amatör Play-Off Ligi ikinci maçında Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor, Antalya Merkezspor ile Zeytinköy 4 Nolu Sahada karşılaştı. Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor oyunun başından sonuna kadar topa daha çok hakim olan ve oyunda üstünlüğü bırakmayan taraf oldu. Maçın 8'inci dakikasında kazanılan ve Kırkgöz Döşemealtı Belediyesporlu Ömer Susuz'un kullandığı penaltıyı kaleci kornere çeldi. 23'üncü dakikada Ömer Dönmez ceza alanında buluştuğu ve düşerken vurduğu top kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.



İkinci yarıda rüzgarı da arkasına alan Döşemealtı temsilcisi 53'üncü dakikada sağ tarafta topla buluşan Ömer Susuz'un ön direğe kestiği topa Mustafa Ertekin kafa ile dokundu ve topu ağlara gönderdi. 67'nci dakikada Ömer Dönmez, kırmızı kart görünce, Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor kalan dakikaları 10 kişi oynadı.



Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor, 90 +6 da Can Uzunoğlu'nun attı golle maçı 3-0 kazandı ve Süper Amatör Ligine çıkmayı garantiledi. Maç sonrasında Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor'lu oyuncular, galibiyet sevincini tribünlerle paylaştı. Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Antalya Bölge Müdürü Ahmet Köksalan, birçok kulüp yetkilisi ve kalabalık bir taraftar grubu izledi.



Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Play-Off maçlarının tamamlanmasına 1 hafta kala Süper Amatör Lig'e yükselen Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor futbol takımını, teknik ekibi ve her maçını takip eden taraftarları tebrik etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA