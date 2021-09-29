Kırılmadık bir bu rekor kalmıştı! Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkan futbolcu oldu - Haberler Spor
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Kırılmadık bir bu rekor kalmıştı! Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkan futbolcu oldu

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Kırılmadık bir bu rekor kalmıştı! Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkan futbolcu oldu

Şampiyonlar Ligi F Grubu maçında Manchester United, sahasında Villareal'le karşılaşıyor. Kırmızı Şeytanlar'da Cristiano Ronaldo mücadeleye ilk 11'de başlarken kırılması güç bir rekora imza attı. Portekizli yıldız, Devler Ligi'nde en çok maça çıkan futbolcu oldu.

12 yıl sonra Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, sezona fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Portekizli yıldız, Premier Lig'de asistleri ve golleriyle adından söz ettirirken Şampiyonlar Ligi'nde de yeni bir rekorun sahibi oldu.

ILKER CASILLAS'I GERİDE BIRAKTI

Cristiano Ronaldo, Villereal karşısında Şampiyonlar Ligi'nde 178. maçına çıktı ve Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas'ı geçerek, Devler Ligi'nde en çok maça çıkan futbolcu unvanının sahibi oldu.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupaları'nda en çok maça 3 futbolcu:

178 maç/ Cristiano Ronaldo

  • Juventus
  • Real Madrid
  • Manchester United

177 maç/ Iker Casillas

  • Real Madrid
  • FC Porto

151 maç/ Lionel Messi

  • FC Barcelona
  • Paris Saint-Germain

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