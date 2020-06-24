HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kırıkkale'de asfalt sezonu açıldı

Kırıkkale'de İl Özel İdaresinin 2020 asfalt sezonu, Ceritmüminli köyünde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Kırıkkale'de asfalt sezonu açıldı
24.06.2020 09:21 | Son Güncelleme: 24.06.2020 09:25

Kırıkkale'de İl Özel İdaresinin 2020 asfalt sezonu, Ceritmüminli köyünde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Kırıkkale'de İl Özel İdaresinin 2020 asfalt sezonu, Keskin ilçesine bağlı Ceritmüminli köyünde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Köy Alt Yapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) programı kapsamında 1 milyon 820 bin liraya mal olan 5 kilometrelik yolda, 1. kat sathi kaplama çalışmaları başladı. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, yoldaki çalışmaları yerinde inceledi.

Burada konuşan Sezer, "İl Özel İdaresi olarak diğer kurumlarla entegreli hep beraber güzel bir çalışma azmi ve kararlılığı içerisinde hedeflerimize doğru hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Geçen sene Aralık ayında 2019 yılının değerlendirmesini yaptık eksiklerimizi gördük. Bu sene ilkbaharla beraber buradaki İl Genel Meclisi üyesi arkadaşlarımızla muhtarlarımızla bunlar bizim çalışma arkadaşlarımız, bir araya geldik. Bu sene Kırıkkale'nin alt yapı sorunlarını nasıl çözeriz, ne eksiğimiz var bunları tartıştık. Aynı zamanda da ilçelerimizin hepsini ziyaret ederek hem yapılan işleri hem de yapılacak olanları sizlerle birebir istişare etme imkanımız oldu" dedi.

"Bütün köylerimizin yolu asfalta bağlanmış olacak"

Tüm köylerin asfaltla buluşturulmasını hedeflediklerini ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Hamd olsun devletimizin hükumetimizin destekleriyle, bizim yerelde bulduğumuz güzel bir çalışma potansiyelimiz var ve bu devam ediyor. Bizim ümidimiz bu sene hangi köyümüz olursa olsun, 183 köyümüz var. Bütün köylülerimizin bir şekilde ayağının asfalta değmesini hedefliyoruz. Bu sene yapacağımız programdaki işlerle beraber eksiğimiz olan yaklaşık 40 kilometrelik bir yolumuz kalıyor. Bu 40 kilometrelik yolu da tamamladığımız takdirde bütün köylerimizin yolu asfalta bağlanmış olacak. Aynı şekilde yapılmış ve iyileştirilmesi gereken yollarımızı da bu sene tamamlamış olacağız."

"Köylerimizin asfalt yola kavuştuğunu yaşamak istiyoruz"

Vali Sezer, "Allah izin verirse sizlere karşı burada mahcup olmak istemiyorum. Bu sene size vermiş olduğumuz sözü inşallah tutacağız. Bu yapmış olduğumuz ihaleleri ilave olarak bütün köylerimizdeki bütün köydeki vatandaşlarımızın kardeşlerimizin köyden çıkar çıkmaz asfalta bağlayacak şekilde yollarını yapmaya çalışacağız. Bunun altyapısını hemen hemen tamamladık. İnşallah bu ihaleden sonra ikinci bir ihaleye çıkarak bunu da tamamlamış olacağız. Bu senenin sonunda tekrar bir araya geldiğimiz zaman bütün köylerimizin asfalt yola kavuşmuş olduğunu hep beraber yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Buradaki yaptığı konuşmanın ardından çocuklara hediyeler veren Vali Sezer, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Asfalt sezonunun açılış törenine Vali Yardımcısı Osman Akbaş, Keskin Kaymakamı Tekin Erdemir, Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, protokol üyeleri ve davetliler katıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Ekonomi
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti Ekonomi
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor Ekonomi
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı Ekonomi
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi...
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor Ekonomi
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor Ekonomi
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
'Altın devinde miras kavgası' haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
"Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
Borsadaki şirketlerin toplam değeri 1 trilyon 331 milyar lira! Zirvede Koç Holding var
Borsadaki şirketlerin toplam değeri 1 trilyon 331 milyar lira! Zirvede Koç Holding var
30 yıllık mahalle bakkalı 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor
30 yıllık mahalle bakkalı 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
Altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi
Altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi
ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentiyi aştı
ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentiyi aştı
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
1 ton 90 kiloluk 'Çoşkun' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,3 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,3 liradan işlem görüyor
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Berat Albayrak Süleyman Soylu Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Barış Yöş Ebru Gündeş Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Ozan Tufan Alper Ulusoy Mustafa Cengiz Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Sel Bursa Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de asfalt sezonu açıldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 09:25:58. #1.15#
title