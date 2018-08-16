Kırıkhan'da Kurban Satış Yerinde Hareketlilik Başladı

Kırıkhan ilçesinde kurban satış yerinde hareketlilik yaşanmaya başladı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ilçede Kırıkhan Belediyesi Hayvan Pazarı en yoğun günlerini yaşıyor.

Alsancak Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarında kurban satışlarını yapan besiciler geçen yıla oranla fiyatların yüzde 10 artmasından memnun.

Besicilerden Bestami Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram için 270 koyun getirdiğini ve kısa zamanda 170 kurbanlık koyunu sattığını belirtti.

Doğan, bu yılki kurban fiyatlarında önceki yıla oranla yüzde 10'luk artış olmasına rağmen satışların besicileri sevindirdiğini kaydetti.