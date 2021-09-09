Transferler sonrası zirvede dengeler değişti! İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları
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Transferler sonrası zirvede dengeler değişti! İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları

Transferler sonrası zirvede dengeler değişti! İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları
Haberler.com - Haberler | Spor

Yaz transfer döneminde Süper Lig ekipleri kadrosunu yıldız futbolcularla güçlendirdi. Yeni transferler sonrası, Süper Lig'in en değerli futbolcuları da belli oldu. Beşiktaş'ın yıldızı Pjanic 20 milyon euroluk değeriyle zirvede kendine yer bulurken onu Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır 19 milyon euroyla takip etti. Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki yeni yıldızı Diego Rossi ise 18 milyon euroluk değeriyle 3. sırada yer aldı.

Süper Lig'de yaz transfer döneminin kapanmasıyla birlikte, en değerli futbolcular da belli oldu. 10 futbolculuk listeye ilk 5'te yer alan iki milli kalecimiz Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır damga vurdu.

BEŞİKTAŞ'IN YILDIZI ZİRVEDE

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) Transfermarkt verilerinden derlediğine göre Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic listenin zirvesinde yer alıyor. Pjanic'in piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Onu 19 milyon euro ile Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır takip ediyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi ise listenin üçüncü sırasında bulunuyor. Uruguaylı futbolcunun piyasa değeri 18 milyon euro. Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır 14 milyon euro ile 4. sırada yer aldı. Galatasaray'ın defans oyuncusu Marcao ile Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'ın da piyasa değerlerinin 12 milyon euro olduğu ifade edildi.

Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek olan 10 futbolcu şöyle:

  1. Miralem Pjanic (31) - Beşiktaş - 20 milyon euro.
  2. Uğurcan Çakır (25) - Trabzonspor - 19 milyon euro.
  3. Diego Rossi (23) - Fenerbahçe - 18 milyon euro.
  4. Altay Bayındır (23) - Fenerbahçe - 14 milyon euro.
  5. Rachid Ghezzal (29) - Beşiktaş - 12 milyon euro.
  6. Marcao (25) - Galatasaray - 12 milyon euro.
  7. İrfan Can Kahveci (26) - Fenerbahçe - 11 milyon euro.
  8. Cyle Larin (26) - Beşiktaş - 11 milyon euro.
  9. Mergim Berisha (23) - Fenerbahçe - 10 milyon euro.
  10. Michy Batshuayi (27) - Beşiktaş - 10 milyon euro.
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Haber Yorumları (1)
VEDAT CİCİ : marcao en az 25 eder saçma liste
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Transferler sonrası zirvede dengeler değişti! İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları - Haberler Spor
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