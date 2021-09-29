BURSA (İHA) - Bursa'da son dönemde kiralık ev bulamayan vatandaşlar ev almaya yöneldi. Çok sayıda gurbetçi vatandaş da, yatırım için lüks evlere büyük rağbet gösteriyor.

Bursa'da vatandaşlar kiralık ev almak için emlakçilerin kapısını çalıyor, ama kiralık ev bulamıyor. Kiralık ev bulamayan vatandaşlar, ev sahibi olmaya karar veriyor. Son dönemde ev satışlarında hareketlilik başladı. Kiralık ev bulamadığı için ev sahibi olan vatandaşların yanı sıra yurt dışından gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen çok sayıda yerli ve yabancı turist de emlakçilerin kapısını çalıyor. Özellikle fiyatı 2 milyon liranın üzerindeki lüks evler yurt dışından gelen yatırımcılar tarafından rağbet görüyor.

Bursa'da son aylarda ev satışlarının hızlandığını ifade eden Yatırım Danışmanı Sezgin Oruç, "Kira fiyatlarının artması ve kiralık ev sıkıntısı sebebiyle vatandaşlar ev satışlarına yöneldi. Son aylarda ev satışlarında gözle görülür bir kıpırdanma var. Ayrıca yurt dışından Bursa'ya gayrimenkul yatırımı yapan çok fazla yerli ve yabancı turist var. Onlar da lüks evlere rağbet gösteriyor. Ev tercihlerinde Nilüfer bölgesi ilk sırayı alıyor" dedi.

(Burak Türker-İHA)