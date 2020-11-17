Koronavirüs tedbirleri kapsamında kıraathanelerin faaliyetlerine ara veriliyor
17.11.2020 20:16 | Son Güncelleme: 17.11.2020 20:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısının ardından yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Buna göre, koronavirüsün yayılma alanlarının başında gelen kıraathanelerin faaliyetlerine ara verilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından koronavirüs salgınına ilişkin yeni tedbirler açıkladı.
Son dönemde artan koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için yeni tedbir kararları açıklandı. Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında, kıraathanelerin faaliyetlerine bir süre ara verilecek.
Bu tedbirler şöyle:
- Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır.
- 65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.
- Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.
- Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.
- Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.
- Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.
- Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek.
- Restoran ve kafelerde sadece paket servis uygulamasına geçilecek.