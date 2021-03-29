Kahvehane ve çay bahçeleri renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de açılıyor
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Kahvehane ve çay bahçeleri renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de açılıyor

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan yeni tedbirler kapsamında; restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kahvehane, çay bahçesi gibi yerler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ile 07.00 ile 19.00 saatleri arasında, belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışabilecek.

Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadelede yeni önlemleri açıkladı. Erdoğan, bu kapsamda esnafların merakla beklediği kararı da vatandaşlara duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi" konulu genelge gönderdi.

Koronavirüsle mücadeleyle ilgili alınan yeni kararların ardından restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ile 07.00 ile 19.00 saatleri arasında, belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışabilecek.

GENELGE YAYIMLANDI

Genelgeye göre; tüm risk gruplarında yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi iş yerleri; Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecek. İşletmelerde HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00-19.00 saatleri arasında müşteri kabul edecek.

OTURMA DÜZENİ

Ancak bu iş yerlerinde aynı masada; düşük ve orta risk grubunda bulunan illerdeki işyerlerinde en fazla 4 kişinin, yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerdeki işyerlerinde en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verilecek.

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Kahvehane ve çay bahçeleri renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de açılıyor

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