Kinoa Mağdurlarına AK Parti'li Vekil Canbey Sahip Çıktı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Gölcük kırsal mahallesinde banka kredisi çekerek tarlasına kinoa eken Zeliha Şoför, söz verilmesine rağmen ürünü alınmadığı için mağdur olmuştu. 2 ton kinoayı bozulmaması için evinin oturma odasında muhafaza eden 55 yaşındaki Şoför'ün mağduriyetini duyan Balıkesir AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, mağduriyetin giderilmesi için harekete geçti.

Mahalle muhtarı Resul Köksal ile irtibata geçen Canbey ekim yapanların mağduriyetinin giderilmesi için çalışma başlattıklarını belirtti. Vakit kaybetmeden gerçekleşen çalışmalar neticesinde kinoa yetiştiricileri hasat ettikleri ürünleri elden çıkardı.

300 dönüme yakın arazide 20 kişi tarafından yetiştirilen ürün yapılan inceleme ve tahliller sonrasında satıldı. Vatandaşlar ellerindeki ürünü satmanın mutluluğunu yaşayarak Milletvekili Canbey'e teşekkürlerini iletti.

Balıkesir AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey beraberindeki yetkililerle birlikte mahalleyi ziyaret ederek, vatandaşların tarımsal anlamda mağduriyetinin giderilmesi ve daha fazla kazanç elde etmeleri için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Sözleşmeli tarım ve işlerinde uzman şirketlerle tarımda yeni bir döneme geçileceğini kaydetti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA