Lig aşamasında, her ligde sekiz ila on iki arasında değişebilen takımlar, yedi ila on bir maç günü arasında herhangi bir yerde diğer takımlarla bir kez karşılaşır. Lig aşamasının sonundaki sıralamalarına göre, lig büyüklüğüne bağlı olarak ilk yedi veya on takım playoff'lara yükselir. Peki, Kings Dünya Kupası kim şampiyon oldu, hangi takım kazandı?

KİNGS DÜNYA KUPASI HAKKINDA

Kings League ve Queens League'in Kuzey Amerika sporlarına dayalı bir taslak ve takas sistemi vardır . Kings League İspanya'nın açılış sezonu için oyunculara başvuru fırsatı verildi ve bir taslak süreciyle seçildiler.En iyi adaylar taslak edilmeden önce potansiyel oyuncular fiziksel ve beceri testlerinden geçirildi. Her takım kadroda on iki oyuncuya sahip olabilir: taslak, on oyuncu seçmeyi içeriyordu ve iki ek kadro yuvası misafir oyuncular için ayrılmıştı. Bu oyuncular 11. ve 12. Oyuncular olarak bilinir, genellikle futbolcular veya yayıncılar. 12. oyuncu her maç gününde değişebilirken, 11. oyuncunun tüm sezon boyunca takımda kalması gerekiyordu. Her lig için yeni oyuncular eklemek amacıyla her sezonun başında ek taslaklar düzenlenir.

KİNGS DÜNYA KUPASI KİM ŞAMPİYON OLDU, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kings Dünya Kupası final maçı 14 Haziran Pazar günü 22.00'de oynanacak. Maç,S Sport Plus, S Sport kanallarından canlı yayınlanacak