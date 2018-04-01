Kimya Sektöründeki Cari Açık 20-25 Milyar Dolar"

CEM ŞAN - Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü, Türkiye'nin kimya sektöründeki cari açığın 20-25 milyar dolar civarlarında olduğunu belirterek, "Cari açığımızı hem kapatmak hem de yüksek teknolojiye, inovasyona dayanan çok daha artı değerli ürünler üretmek lazım." dedi.

Dördüncü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimya sektörünün çok geniş bir yelpazeye hitap ettiğini ve evlerde kullanılan sabundan kağıda, içilen sudan inşaat malzemelerine kadar her şeyin içinde kimya sektörünün bir şekilde etkisinin bulunduğunu söyledi.

Kimya sektörünün çok önemli ve büyüme alanlarının çok geniş olduğunu belirten Dördüncü, yapay liflerden üretilen ve bir çeşit petrol türevi olan akrilik elyaf üretimi yaptıklarını ve bunun arkasında çok büyük bir kimya tesisi ve yatırımının yer aldığını ifade etti.

"Türkiye'nin ithalat kalemleri içinde enerjiden sonra kimya sektörü geliyor"

Dördüncü, Türkiye'nin ithalat kalemleri içinde enerjiden sonra en çok para harcadığı ithalat kalemlerinden bir tanesinin de kimya sektörü olduğunu vurgulayarak, "Kimya sektörünün lokomotif olma özelliği var. Otomotiv, gayrimenkul gibi birçok sektörü arkasından sürüklüyor. Türkiye'nin gelişmesi, 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için hakikaten bizim büyümemiz için çok daha artı değer yaratan yüksek teknolojili ürünlere yönelmemiz şart. Kimya sektörü de bunlardan bir tanesi." dedi.

Bu alanda yapılacak yatırımların Türkiye'ye daha fazla katma değer sağlayacağını vurgulayan Dördüncü, "Kimya sektöründeki cari açığımız 20-25 milyar dolar civarlarında. Dolayısıyla cari açığımızı hem kapatmak hem de yüksek teknolojiye, inovasyona dayanan çok daha artı değerli ürünler üretmek lazım ve bunları Türkiye'de üretmek lazım. Kimya sektörü konusunda yatırımların yapılıyor olması lazım." diye konuştu.

Dördüncü, ihracatın kilo başına 1,20 veya 1,30 dolar yerine 3 veya 5 dolar olması gerektiğine dikkati çekerek, "Akkök'te ürettiğimiz yüksek teknolojiye dayalı karbon elyaf gibi ürünlerde ihracat rakamlarımız kilo başına nereden bakarsanız bakın 15 ile 20 dolar arasında. Çok yüksek değerli ürünler. Bizim bu tür sektörlere eğiliyor olmamız lazım." ifadesini kullandı.

Enerji ve kimya sektöründeki yatırımların önemi

Türkiye'nin cari açığının azaltılmasında enerji ve kimya sektörüne yatırımların büyük önem taşıdığını vurgulayan Dördüncü, şunları kaydetti:

"Yerli kaynaklarımızdan enerji temin etmeye çalışacağız ancak Türkiye hidrokarbon enerji bakımından fakir bir ülke. Bunları yurt dışından ithal etmek zorundayız. Dolayısıyla daha verimli halde nasıl kullanırız diye bakacağız ve daha çok tasarruf etmemiz gereken bir nokta. İkinci cari açık ise kimya sanayisinde. Kimya sektöründe aldığımızla ile sattığımız arasında 25 milyar dolarlık fark var. Türkiye'deki yerli mühendislerimiz de tahmin edilmeyecek kadar ileri seviyede fikri mülkiyet birikimi var. Cari açığın belirli ölçüde azaltılması için kimya sektöründe yapılacak yatırımların çok önemi var."