Kimsede akıl bırakmadı! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, sezonun en iyisi seçilir
Sivassporlu Pedro Henrique, Fenerbahçe kalesine sezonun en güzel gollerinden birini attı. 74. dakikada serbest vuruşta 30 metreden kaleye sert şut çeken Pedro, Berke'yi çaresiz bıraktı.
Sivasspor'un yıldızı Pedro Henrique, Fenerbahçe'ye attığı golle gündeme damgasını vurdu. Takımının direkleri dövdüğü anda çalan serbest vuruşta topun başına Pedro geçti.
DİREKT KALEYE VURDU
Yaklaşık 30 metrelik mesafede orta açması beklenen Pedro tam tersini yaptı. Doğrudan kaleyi hedef alan Sivassporlu futbolcunun füzesi en son filelerde görüldü.
ADETA İSYAN ETTİ
Sivasspor, Fenerbahçe karşısında direkleri dövdü, Berke ve Tisserand'a takıldı. Pedro'nun golü adeta kaçanlara isyan oldu.