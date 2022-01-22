Kimsede akıl bırakmadı! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, sezonun en iyisi seçilir - Haberler Spor
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Kimsede akıl bırakmadı! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, sezonun en iyisi seçilir

Kimsede akıl bırakmadı! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, sezonun en iyisi seçilir
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Sivassporlu Pedro Henrique, Fenerbahçe kalesine sezonun en güzel gollerinden birini attı. 74. dakikada serbest vuruşta 30 metreden kaleye sert şut çeken Pedro, Berke'yi çaresiz bıraktı.

Sivasspor'un yıldızı Pedro Henrique, Fenerbahçe'ye attığı golle gündeme damgasını vurdu. Takımının direkleri dövdüğü anda çalan serbest vuruşta topun başına Pedro geçti.

Kimsede akıl bırakmadı! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, sezonun en iyisi seçilir

DİREKT KALEYE VURDU

Yaklaşık 30 metrelik mesafede orta açması beklenen Pedro tam tersini yaptı. Doğrudan kaleyi hedef alan Sivassporlu futbolcunun füzesi en son filelerde görüldü.

Kimsede akıl bırakmadı! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, sezonun en iyisi seçilir

ADETA İSYAN ETTİ

Sivasspor, Fenerbahçe karşısında direkleri dövdü, Berke ve Tisserand'a takıldı. Pedro'nun golü adeta kaçanlara isyan oldu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri

Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Haber

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