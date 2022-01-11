Kimse tahmin edemedi! Galatasaray, Fatih Terim'in talebesini apar topar İstanbul'a getirdi

Galatasaray formasıyla pek çok başarı gören ve antrenörlük stajını Fatih Terim'in yanıda yapan İspanyol hoca Albert Riera, İstanbul'a geldi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray yönetimi, Riera ile görüşme gerçekleştirecek.

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İspanyol hoca Torrent'in vatandaşı olan ve ülkeyi bilen Riera'nın risksiz bir hamle olduğu düşünülüyor. Anlaşma sağlanırsa Torrent'in yardımcısı Riera olacak.

Galatasaray yönetiminin #FatihTerim ile yollarını ayırma kararını nasıl buluyorsunuz? — Haberler (@Haberler) January 10, 2022

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