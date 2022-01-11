Kimse tahmin edemedi! Galatasaray, Fatih Terim'in talebesini apar topar İstanbul'a getirdi - Haberler Spor
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Kimse tahmin edemedi! Galatasaray, Fatih Terim'in talebesini apar topar İstanbul'a getirdi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve Fatih Terim'in ekibinde yer alan Albert Riera, Galatasaray'la görüşmek için İstanbul'a geldi. İspanyol hocanın, yeni teknik direktör Torrent'in ekibinde yer alması bekleniyor.

Galatasaray formasıyla pek çok başarı gören ve antrenörlük stajını Fatih Terim'in yanıda yapan İspanyol hoca Albert Riera, İstanbul'a geldi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray yönetimi, Riera ile görüşme gerçekleştirecek.

Kimse tahmin edemedi! Galatasaray, Fatih Terim'in öğrencisi apar topar İstanbul'a getirdi

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İspanyol hoca Torrent'in vatandaşı olan ve ülkeyi bilen Riera'nın risksiz bir hamle olduğu düşünülüyor. Anlaşma sağlanırsa Torrent'in yardımcısı Riera olacak.

Kimse tahmin edemedi! Galatasaray, Fatih Terim'in öğrencisi apar topar İstanbul'a getirdi

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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