Kimse tahmin edemedi! Galatasaray, Fatih Terim'in talebesini apar topar İstanbul'a getirdi
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Bir dönem Galatasaray forması giyen ve Fatih Terim'in ekibinde yer alan Albert Riera, Galatasaray'la görüşmek için İstanbul'a geldi. İspanyol hocanın, yeni teknik direktör Torrent'in ekibinde yer alması bekleniyor.
Galatasaray formasıyla pek çok başarı gören ve antrenörlük stajını Fatih Terim'in yanıda yapan İspanyol hoca Albert Riera, İstanbul'a geldi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray yönetimi, Riera ile görüşme gerçekleştirecek.
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İspanyol hoca Torrent'in vatandaşı olan ve ülkeyi bilen Riera'nın risksiz bir hamle olduğu düşünülüyor. Anlaşma sağlanırsa Torrent'in yardımcısı Riera olacak.
Galatasaray yönetiminin #FatihTerim ile yollarını ayırma kararını nasıl buluyorsunuz?— Haberler (@Haberler) January 10, 2022
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