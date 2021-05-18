Kimse ne olduğunu anlayamadı! Bir anda ortaya çıkıp Beşiktaş kafilesine taşlarla saldırdılar

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor'u yenip sezonu çifte kupayla kapatmak istiyor. Siyah-beyazlı kafileyi taşıyan otobüs maçın oynanacağı Gürsel Aksel Stadyumu'na gelirken taşlı saldırıya uğradı. Talihsiz olaydan sonra kimseye bir şey olmazken otobüs maddi hasara uğradı.