Kimse ne olduğunu anlayamadı! Bir anda ortaya çıkıp Beşiktaş kafilesine taşlarla saldırdılar
Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor'u yenip sezonu çifte kupayla kapatmak istiyor. Siyah-beyazlı kafileyi taşıyan otobüs maçın oynanacağı Gürsel Aksel Stadyumu'na gelirken taşlı saldırıya uğradı. Talihsiz olaydan sonra kimseye bir şey olmazken otobüs maddi hasara uğradı.
Ziraat Türkiye Kupası finalini oynamak için İzmir Gürsel Aksel Stadı'na gelen Beşiktaş kafilesi saldırıya uğradı.
MADDİ ZARAR MEYDANA GELDİ
Beşiktaş takım otobüsü ve personeli taşıyan otobüs, Gürsel Aksel Stadyumu'na gelirken taşlı saldırıya uğradı. Bir grup tarafından taşlanan Beşiktaş otobüsünün içinde bulunanlar korku dolu anlar yaşadı. Öte yandan Beşiktaş otobüsünde taşlı saldırı sonrası maddi zarar meydana geldi.