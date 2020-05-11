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Tazeyken kilosu 150 liraya, kurutulduktan sonra ise 1.000 liraya satılan kuzugöbeği mantarı gelir kapısı oldu

Tazeyken kilosu 150 liraya, kurutulduktan sonra ise 1.000 liraya satılan kuzugöbeği mantarı gelir kapısı oldu
11.05.2020 12:45 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:01

Nisan yağmurlarının ardından kendini göstermeye başlayan kuzugöbeği mantarları, vatandaşların ek gelir kapısı olmaya devam ediyor. Tazesinin kilosu 150 liraya satılan kuzugöbeği mantarı, kurutulduktan sonra kilosu 1.000 liraya alıcı buluyor.

Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde ladin ve sedir ağaçlarının dibinden toplanan kuzugöbeği mantarı, bazı ailelere geçim kapısı oldu. Nisan yağmurlarının ardından boy gösteren kuzugöbeklerini toplamak için çok sayıda kişi dağların yolunu tuttu. Antalya'nın Akseki ilçesinde vatandaşlar, topladıkları kuzugöbeği mantarının tazesinin kilogramını 150, kurutulmuşunu ise 1.000 liradan satıyor.

Tazeyken kilosu 150 liraya, kurutulduktan sonra ise 1.000 liraya satılan kuzugöbeği mantarı gelir kapısı oldu

AİLE BÜTÇELERİNE KATKI SAĞLIYORLAR

Mantar toplayanlardan Gülay Hatipoğlu, kuzugöbeğinin nadir görülen bir mantar türü olduğunu söyledi. Bu bahar bol miktarda kuzugöbeği olduğunu anlatan Hatipoğlu, buna rağmen mantarı bulmak için epey aramak gerektiğini dile getirdi. Kuzugöbeğini bulunca mutlu olduklarını ifade eden Hatipoğlu, topladıkları mantarın ihtiyaçları dışındaki kısmınını satarak aile bütçesine katkı sağladıklarını kaydetti.

Tazeyken kilosu 150 liraya, kurutulduktan sonra ise 1.000 liraya satılan kuzugöbeği mantarı gelir kapısı oldu

BAĞIRSAK VE MİDE HASTALIKLARINA İYİ GELİYOR

Bu mantar türünün lezzetli olduğu kadar sağlık açısından da faydalı olduğuna inandıklarını belirten Hatipoğlu, "Şifa kaynağı bitkiler arasında gösterilen kuzugöbeğinin, bağırsak ve mide hastalıklarını tedavi edici özelliği var. Bu nedenle talep görüyor. Kilosu 150 liradan alıcı buluyor. Kurutulmuşunun kilosunu ise 1.000 liraya satıyoruz." dedi. Hatipoğlu, yağışların devam etmesi durumunda Mayıs'ın sonuna kadar gelir kapıları olan kuzugöbeklerini toplayacaklarını ifade etti.

Tazeyken kilosu 150 liraya, kurutulduktan sonra ise 1.000 liraya satılan kuzugöbeği mantarı gelir kapısı oldu
Tazeyken kilosu 150 liraya, kurutulduktan sonra ise 1.000 liraya satılan kuzugöbeği mantarı gelir kapısı oldu

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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