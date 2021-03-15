Kilis zeytinyağına İtalya'da altın madalya
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Kilis zeytinyağına İtalya'da altın madalya

15.03.2021 18:55 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:12
Kilis zeytinyağına İtalya'da altın madalya

Kilis'te 2018 yılında Ayşegül ve Ali Hayta çifti tarafından kurulan Masmana Zeytinyağları İtalya'da katıldığı yarışmada altın madalya aldı.

Kilis'te 2018 yılında Ayşegül ve Ali Hayta çifti tarafından kurulan Masmana Zeytinyağları İtalya'da katıldığı yarışmada altın madalya aldı.

Ürettiği "Erken hasat zeytinyağı" ile İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen ve ünlü İtalyan Gurme Gino Celletti tarafından yönetilen Monocultivar Olive Oil ( (Tek çeşit zeytinden üretilen zeytinyağı) yarışmasında altın madalya kazandı.

Eylül ayında hasat için kiralayacak bahçe bulamadılar

Eylül ayında zeytin hasadı yapabilmek için bahçe kiralamada sıkıntı yaşadıklarını belirten Masmana Kurucu ortaklarından Ayşeğül Hayta, "Eylül ayında hasat, Gaziantep ve Kilis bölgelerinde ilk defa yapılan bir çalışma. Bölge zeytin hasat dönemine bakıldığında, oldukça erken ve üreticilerin alışkın olmadığı bir durum. Bu nedenle, çok yadırgandık, kiralamak için bahçe bulmakta zorlandık, ağaçlara zarar verilir diye üreticiler çok sıcak bakmadılar. Kilis çevresinde farklı bölgelerden zeytin örnekleri alarak, bu bölgelerin zeytinlerinin değerlerini tespit etmeye çalıştık" dedi.

Bölgede ilk kez polifenol ölçümü yapıldı

Polifenol kavramının Türkiye ve bölgemiz için yeni bir kavram olduğunu belirten Hayta, "Eylül ayında toplanan erken hasat zeytinyağları, ölçüm için önce Aydın Ticaret Borsası laborantına gönderdik ve 770 Polifonel değeri elde ettik. Bu sonuç bölgemiz zeytinyağları için gayet güzel bir sonuçtur. Bu sonuçların doğruluğundan emin olmak için aynı zeytinyağları İspanya Cordoba Üniversite'ni de göndererek sonuçları karşılaştırdık. İspanya'dan gelen sonuçlar ile Türkiye'de yapılan ölçümler birbirine yakındı. Bu sonuçlar yapılan çalışmaların doğruluğunu ortaya koyuyordu. Bu da bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" şeklinde konuştu.

10 tam puan üzerinden 8,5 puan

Hayta, "2010 yılından beri İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen ve ünlü İtalyan Gurme Gino Celletti tarafından yönetilen Monocultivar Olive Oil (Tek çeşit zeytinden üretilen zeytinyağı) yarışmasında ürettiğimiz "Erken hasat zeytinyağı" ile Altın Madalya kazandık. İlk kez katıldığımız bu prestijli yarışmada, Kilis Yağlık Zeytin çeşidinden ürettiğimiz erken hasat zeytinyağımız 10 tam puan üzerinden 8,5 puan alarak, Altın Marka ödülüne layık görüldü. Bu ödülün sorumluluklarımızı daha da artırdığının farkındayız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kilis zeytinyağına İtalya'da altın madalya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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