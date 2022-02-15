Kilis'te yapılacak Tekstilkent'in ilk etabı için çalışmalar başladı

KİLİS (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle 43 bin metrekare alan üzerinde kurulacak Tekstilkent'in inşaatına başlanmasına ilişkin sözleşme, Kilis OSB Başkanı Mahir Can ve yüklenici firma arasında imzalandı.

İpek Yolu Kalkınma Ajansı mali desteği ile Kilis Belediyesi, Kilis İl Özel İdaresi ve Kilis Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğünce yürütülecek projenin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Tekstilkent'in ilk etabının yapım çalışmalarının başladığı alanı ziyaret eden Kilis OSB Başkanı Mahir Can, gazetecilere, yapılan çalışmaların hayırlı olması temennisinde bulunarak, yüklenici firmanın inşaat çalışmalarına başladığını ifade etti.

Can, Tekstilkent'in iki etap şeklinde yapılacağını belirterek, şunları söyledi:

"İlk etap, yaklaşık 10 bin metrekare kapalı alan olarak 2 katlı yapılacak. Nasip olursa bu sene bitireceğiz. Bittiğinde de 2 bin 500-3 bin kişiyi çalıştıracağız. Bütçe oldukça etap etap devam edecek. Hayırlı olsun. Tek başımıza yürüttüğümüz bir proje değil, herkes elini taşın altına koydu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Projenin tamamı bittiğinde yaklaşık 10 bin kişinin istihdam edileceğini düşünüyorum."