Kilis'te yağlık zeytin verimi arttırılacak

Kilis'te, Kilis Yağlık Zeytininin veriminin ve kalitesinin için çalışma başlatıldı.

Kilis'te, Kilis Yağlık Zeytininin veriminin ve kalitesinin için çalışma başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca finansmanı karşılanan; 2021 ve 2022 yıllarında uygulanacak olan "Zeytin Bahçemi ve Doğayı Seviyorum, Organik Tarımda Zeytin Sineğine Karşı Olipe Tuzağını Kendim Hazırlıyorum" isimli proje kapsamında 2021 yılı uygulamasının eğitim toplantısı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda zeytin üreticilerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanı Ziraat Yüksek Mühendisi Hasan Dökülgen tarafından Zeytin sineği zararlısı hakkında bilgilendirme yapılarak, bu zararlının Kilis Yağlık Zeytininin verim ve kalitesine nasıl etkide bulunduğu ve mücadelesinin nasıl yapılması gerektiği konularında sunumlar yapıldı.

Sunum sonrası tuzakların hazırlanması uygulamalı olarak anlatılarak, her ağaca 1 tane olacak şekilde asılması gösterildi. Program çiftçilerimize Olipe tuzak hazırlanmasında kullanılan malzemelerin dağıtımı ile sona erdi. Malzeme dağıtımı Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Züleyha Pamukoğlu tarafından yapıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı