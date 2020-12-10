Kilis'te sahte deterjan operasyonu: 3 gözaltı

Kilis'te düzenlenen operasyonda 15 ton sahte bulaşık deterjanı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beşevler Mahallesi'ndeki taklit temizlik malzemeleri üretilen işletmeye operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 15 ton sahte bulaşık deterjanı, 3 deterjan dolum makinesi, 5 tonluk 6 tank, 120 bin sahte etiket ve 57 bin boş şişe ele geçirildi.

Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz