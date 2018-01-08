Kilis'te Sadullah Büyükköşker Güven Tazeledi
Kilis Şoförler ve Otomobilciler Odası mevcut Başkanı Sadullah Büyükköşker, yapılan kongrede yeniden başkan seçildi.
Kilis Şoförler ve Otomobilciler Odası mevcut Başkanı Sadullah Büyükköşker, yapılan kongrede yeniden başkan seçildi.
Şoförler ve Otomobilciler Odasında gerçekleştirilen Genel Kurulu Divan başkanlığına Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ömer Sevengü, Divan Başkan Vekilliğine Şevket Memiler, katip üyeliklerine Halil Gözüsürmelioğlu ve Osman Eray seçildi.
Kongrede geçilen oylama sonucunda mevcut Başkan Sadullah Büyükköşker yeniden Oda Başkanı olurken, yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
"Muzaffer Happani, Cemal Polat, Cuma Yaycı, Cemal Özdemir, Ökkeş Bozkurt, Hilmi Hena" Denetim kurulu üyeliklerine Mehmet Alioğlu, Sait Akbekiroğlu ile İlyas Yolcu." - KİLİS