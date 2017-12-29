Kilis'te Borçlar 2019'dan İtibaren 24 Ay Faizsiz Taksitlendirilecek

AK Parti Kilis Milletvekili Reşit Polat, Kilis'te borçlar 2019'dan itibaren 24 ay faizsiz taksitlendirileceğini söyledi.



Milletvekili Polat, 1 Mart 2016'da ilan edilen mücbir sebebten dolayı bugüne kadar birikmiş olan SSK, Bağkur ve vergi borçlarının 1 yıl ödemesiz 2018 yılında ödeme yapılmadan, 24 ay faizsiz olarak taksitlendirildiğini hatırlatarak, "Bu süreçte her zaman birlikte hareket ettiğimiz ekip arkadaşlarıma, Esnaf odaları başkanlarımız ve STK başkanlarımıza, esnaflarımıza ve değerli Kilis halkına teşekkür ediyorum. Esnafımıza bundan sonraki süreçte hayırlı ve bereketli işler diliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Başbakanımız Binali Yıldırım'a, Maliye Bakanımız Naci Ağbal'a Maliye Bakan Yardımcımız Cengiz Yavillioğlu'na Kilis'e her alanda verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KİLİS