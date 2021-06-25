Kilis'te arazide bulunan yaralı kızıl şahin tedavi edilecek
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Kilis'te arazide bulunan yaralı kızıl şahin tedavi edilecek

Kilis'te arazide bulunan yaralı kızıl şahin tedavi edilecek
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te belediye çalışanının arazide bulduğu yaralı kızıl şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

Kilis'te belediye çalışanının arazide bulduğu yaralı kızıl şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

Kilis-İslahiye kara yolu Boğazkerim köyü yakınlarında kamyonla kum getirmeye giden Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde şoför Cemal Arslan, yaralı kızıl şahin buldu.

Arslan'ın durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirmesi üzerine kızıl şahin, ekiplerce koruma altına alındı.

Kızıl şahinin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

Kilis'te arazide bulunan yaralı kızıl şahin tedavi edilecek
Kilis'te arazide bulunan yaralı kızıl şahin tedavi edilecek
Kilis'te arazide bulunan yaralı kızıl şahin tedavi edilecek
Kilis'te arazide bulunan yaralı kızıl şahin tedavi edilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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