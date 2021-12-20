Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi bilgilendirme toplantısı

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yatırımcılarına arsa dağıtımı tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda yapılan programda, çok önemli bir aşamada olduklarını, imar işlemlerinin bittiğini söyledi.

Önemli sayılabilecek 98 parselin hazır olduğunu ifade eden Soytürk, "Yaklaşık 3,5 milyon metrekare de bir gelişme alanımız var. Kısa süre içerisinde ona da başlayacağız. Bütün üyelere, daha önce müracaat etmiş yaklaşık 2 bin kişiye mektup ve telefonla bu başvuruları ilettik. Onlara 'siz müracaat edecekseniz fizibilite raporunu getirin, neyle ve nasıl yapacaksınız, bir dilekçe ile bize müracaat edin.' Bir değerlendirme komisyonumuz olacak. Bir kura yöntemi düşünüyoruz. İnşallah adaletli bir şekilde bu işi tamamlamayı ve bir an önce de imalata geçmeyi çok arzu ediyoruz." diye konuştu.

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger de Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesine, milli güvenlik meselesi olarak bakılması gerektiğine inananlardan birisi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalkınma hamlelerine hep birlikte yardımcı olduklarını aktaran Dülger, emeği geçen herkese teşekkür etti.

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Cumhuriyet tarihinin en büyük sanayi hamlesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başladığını ve Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin de bu hamlenin bir parçası olduğunu söyledi.

Dal, bu projenin Kilis ve Gaziantep'in yanı sıra çevre illerin kalkınmasında da pay sahibi olacağını dile getirdi.

Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Sanayiciler Dernek Başkanı Mustafa Topçuoğlu, projenin ilk etapta 25 bin kişiye istihdam sağlayacağını belirtti.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi de herkesin hayalinin gerçekleştiği bir günü yaşadıklarını, istihdamıyla öne çıkan bir Kilis'i göreceklerini söyledi.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ise yaklaşık 13 milyon metrekare alan üzerinde yer alan Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kuruluş çalışmalarının tamamlandığını kaydetti.

AA / Cebrail Caymaz - Ekonomi Haberleri

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