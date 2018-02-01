Kilis Nüfusu 5 Bin Kişi Arttı

Kilis'in nüfusu 2017 yılında 5 bin 494 kişi arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Kilis nüfusu 136 bin 319 kişi oldu. Kilis tüm Türkiye'nin yüzde 0,2'si kadar bir nüfusa sahip oldu ve nüfus bakımından tüm iller içinde 78. sırada yer aldı. Kent nüfusu bir önceki yıla göre 5 bin 494 kişi artarken Kilis'in belde ve köy nüfusu toplamı 34 bin 151 kişi oldu. İl ve ilçe merkezleri nüfusu ise 102 bin 168 kişi oldu. Köy nüfusu toplam nüfusun yüzde 25,1'ini, il ve ilçe merkezi nüfusu ise toplam nüfusun yüzde 74,9'unu oluşturdu. Erkek nüfusun oranı yüzde 50,9 (69 bin 352 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,1 (66 bin 967 kişi) olarak gerçekleşti.

Nüfus artışı hızında birinci il Kilis

Kilis'in nüfus yoğunluğunun 95 kişi olduğu belirtildi. Kilis'in yıllık nüfus artış hızı 2017 yılında binde 41,1 oldu. Kilis, yıllık nüfus artış hızı bakımından tüm iller içinde ilk sırada yer aldı. Bu değer 2016 yılında binde 1,3 olarak gerçekleşmişti. Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı" Kilis'te 2017 yılında 95 kişi oldu. Kilis ili nüfus yoğunluğu bakımından tüm iller içinde 25. sırada yer aldı.

Musabeyli ikinci

Kilis il merkezi nüfusu 97 bin 745 kişi olarak gerçekleşti. Köyler ve beldeleri dahil merkez ilçe toplamı 112 bin 553 kişi oldu. Merkezden sonra ikinci büyük ilçe olan Musabeyli'nin toplam nüfusu ise 13 bin 251 kişi olarak gerçekleşti.

Türkiye nüfusu ise 80 milyon 810 bin 525 kişi olduğu açıklandı. - KİLİS