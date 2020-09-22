Kilis karası üzümününde hasat sona erdi
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Kilis karası üzümününde hasat sona erdi

Kilis'te horoz karası diye tabir edilen Kilis karası üzümün hasadı sona erdi.

Kilis karası üzümününde hasat sona erdi
22.09.2020 14:37 | Son Güncelleme: 22.09.2020 14:41

Kilis'te horoz karası diye tabir edilen Kilis karası üzümün hasadı sona erdi.

Kilis'te sofralık ve kurutmak olarak tüketilen yörede horoz karası olarak bilinen Kilis karası üzümün yaş ve kuru olarak hasadı sona erdi. Üzüm bağlarının içerisine kurutulmak üzere serilen üzümlerin toplanma işlemi tamamlandı. Üzüm üreticileri üzümlerinin bir kısmını pekmezlik olarak değerlendirirken, bir kısmı da kuru olarak satmayı tercih etti. Kilis karası kuru üzümün kilosu 8-15 TL arasında kalitesine göre değişen fiyatlarla satılıyor. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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