Kilis Belediyespor Başkanı Günay'dan Reyhanlı maçına sert tepki

KİLİS (İHA) - Kilis Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Günay, Reyhanlıspor taraftarlarının sahaya inmesi futbolculara saldırmaya çalışması ve yine Reyhanlıspor teknik heyetinin ve sporcularının Kilis Belediyesporlu sporculara saldırmalarını hiç bir akıl ile izah edemediklerini söyledi.

Bölgesel Amatör lig 3. Bölge 2. gurupta şampiyonluk mücadelesi veren Kilis Belediyespor'un Başkanı Ahmet Günay, Reyhanlı Emniyeti eğer ciddi anlamda tedbirler almamış olsaydı belki de bugün çok daha farklı şeyleri konuşulacağını ifade etti. Günay, "Bal liginde sezon başında iyi bir yapılanma ile yolumuza devam eden bir takım hüviyetindeyiz. Her deplasman olduğu gibi Reyhanlıspor deplasmanına kazanmak parolası ile gittik. Reyhanslıspor'a daha ilk dakika attığımız golden itibaren baş gösteren olaylar maç sonuna kadar devam etti. Futbol rekabet oyunudur. Futbolda üç ihtimalli sonuç vardır. Bizler galip geliriz, mağlup oluruz veya berabere kalırız her türlü sonucu kabulleniriz. Ancak Reyhanlıspor taraftar, teknik heyet ve Reyhanlıspor yönetimi asla kabul edilemeyecek olayların altına müsabaka boyunca imza atmışlardır. Sahada adeta futboldan başka herşeyi gördük. Şu çok iyi bilinmelidir ki Kilis Belediyespor deplasmanı hiç bir takım için kolay olmayacaktır. Bizler rakiplerimizi çiçekler ile karşılarken, herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını belirtirken rakiplerimizin bu muamelesine mazur kalmak bizleri derinden üzmüştür. Buradan Reyhanlıspor Emniyet mensuplarına teşekkür etmek istiyorum. Eğer ciddi anlamda tedbirlerini almamış olsalardı belki de bugün başka şeyleri konuşacaktık. Bizler mağlubiyete mazeret olsun diye bunları söylemiyoruz. Maçın ilk dakikalarında başlayan ve maçın sonuna kadar devam eden ayrıca maçın 70. dakikasından itibaren artan saha içi olayları ümit ediyorum ki maçın gözlemcisi ve denetçisi tarafından kaleme alınmış olsun. Video kayıt görüntüleri elimizde isteyen kişilere video kayıt görüntülerini de gönderebiliriz. Kilis Belediyespor Kulübü olarak hamaset yapmak gibi bir lüksümüz yok eden bulur mantığı ile bizler ligimize konsantre olmaya ve maçlarımızı oynamaya devam edeceğiz" dedi.

Günay, Reyhanlıspor taraftarlarının sahaya inmesi futbolculara saldırmaya çalışması ve yine Reyhanlıspor teknik heyetinin ve sporcularının Kilis Belediyesporlu sporculara saldırmalarını hiç bir akıl ile izah edemediklerini sözlerini ekledi. - KİLİS

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