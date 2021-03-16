Kilis Belediye Başkanı Ramazan sanayicilerle buluştu

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, sanayicilerin sıkıntılarının giderilmesi, yeni yatırımcılarının önlerinin açılması için kentteki sanayicilerle buluştu.

Belediye Başkanı Ramazan, Söğütlüdere Tesislerinde düzenlenen "Sanayici İş Adamları Buluşması"nda, yaptığı konuşmada, bir kentin gelişmesinin ve kalkınmasının yolu sanayisinin gelişmişliği, ortaya konulan katma değer ve insanlara sağlamış olduğu istihdamdan geçtiğini söyledi.

Kentte sınır ticaretinin 2011 yılına kadar yoğun olması sebebiyle sanayileşmenin yavaş ilerlediği değerlendirmesinde bulunan Ramazan, "Bugün geldiğimiz nokta, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Bacası tüten her bir fabrika, maddi kazanç sağladığı gibi bir yandan da yarınlarımızı şekillendiriyor, gençlerimizin yarınlara umutla bakmasını sağlıyor." dedi.

Ramazan, Kilis Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikaların 2 bin 500 kişiye istihdam sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sayıyı artırmakta bizlere olduğu kadar sizlere de büyük görevler düşüyor. Fabrikalarınızı geliştirmenizin sizlere maddi kazanç sağlayacağı elbette ki aşikardır. Ancak takdir edersiniz ki sağladığınız iş imkanı ile bir babanın evine bir parça ekmek götürmesinin ya da bir gencin elde ettiği kazançla yarınlarını inşa etmesinin hazzı hiçbir maddi kazanca eş değer olamaz. Kilis Belediye Başkanı olarak memleketimizde bir tane gencimiz bile işiz kalsa, bunun sıkıntısını ve ızdırabını yürekten yaşıyorum. Bu sebeple siz sanayicilerimizin sıkıntılarının giderilmesini, yeni yatırımcıların önlerinin açılmasını ve her türlü desteğin sağlanmasını özellikle önemsiyorum. Buradan sizlere açık çek veriyorum, sanayileşme adına bize getirdiğiniz her bir öneri ve talebin bizzat takipçisi olacağım."

Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Murat Karataş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Organize Sanayi Başkanı Mahir Can ve iş insanları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz