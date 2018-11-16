Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde Zeytin Hasadı Başladı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinin Mercidabık Kampüsünde yağlık siyah zeytin hasadı başladı.

Zeytin ağaçlarının altına serilen şallara, klasik yöntemin yanında titreşimli vibratör ve mekanik çırpıcı ile yapılan hasatla hem insan gücü ve zaman konusunda tasarruf sağlanıyor, hem de ağaç dallarının maruz kaldığı zarar en aza indirgenmiş oluyor. Mercidabık Kampüsünde bulunan yaklaşık 800 zeytin ağacından 2 ton zeytinyağının elde edilmesi bekleniyor. - KİLİS