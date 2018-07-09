Kılıçdaroğlu ve İnce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçiş Törenine Katılmayacak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş programı için ayrı ayrı davetiye gönderilen Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce bugün Külliye'de gerçekleşecek törene katılmayacak.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti resmen parlamenter sisteme veda ederek Cumhurbaşkanılığı Hükümet Sistemi'ne geçiyor.

BİRÇOK ÜLKENİN BAŞKANI DA KATILIM SAĞLAYACAK

Külliye'de düzenlenecek olan törene dünyanın çeşitli ülkelerinden cumhurbaşkanları, başbakanlar ve temsilcileri katılacak. Bununla birlikte sanat, spor camiasından çok sayıda kaıtlım bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU VE İNCE DE DAVET EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan törene CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'yi de çağırdı. Kılıçdaroğlu ve İnce'ye davetiyeler ayrı ayrı gönderildi.

TÖRENE KATILMAYACAKLAR

Ancak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da Muharrem İnce'nin de davetiyelere olumlu cevap vermeyerek törene katılmayacakları belirtiliyor.

Öte yandan törene davet edilen İyi Parti'den de olumlu yanıt gelmediği belirtiliyor.