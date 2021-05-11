Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Esnaf zorda, bayram öncesi iki gün kontrollü açalım

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanmaya dikkat çekerek, "İktidara çağrım var. Esnaf için bayram öncesi 2 günü, kontrollü açalım" talebinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hükümete seslenerek bazı sektörler için bayram öncesi iki gün kontrollü açılma çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Maalesef esnafımızın durumu içinden çıkılmaz hale geldi. 'Açlık ile tokluğun arası bir dilim ekmek' demiştim geçenlerde. Yarım dilime döndü maalesef" dedi.

"2 GÜN KONTROLLÜ AÇALIM, ÇOK ZORLADALAR"

Hükümete çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, "Aşağıdaki sektörler için, bayram öncesi 2 günü, kontrollü açalım. Çok, çok zordalar" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, çağrıda bulunduğu sektörleri kırtasiyeci, kuaför ve berber, çiçekçi, tuhafiye, konfeksiyon, manifaturacı, ayakkabıcı, züccaciye, hediyelik eşya, oyuncakçı, şekerci olarak açıkladı.

TAM KAPANMA 17 MAYIS'TA BİTECEK

29 Nisan'da başlayan tam kapanma, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar kesintisiz sürecek. İstisnalar dışında tüm iş yerleri sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarihe kadar kapalı kalmaya devam edecek.