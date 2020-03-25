Kılıçdaroğlu'ndan Binali Yıldırım'a taziye telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak, kayınvalidesi Havva Yıldırım'ın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.
25.03.2020 18:23 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:23
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak, kayınvalidesi Havva Yıldırım'ın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.
Kaynak: DHA