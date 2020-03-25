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Kemal Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım, Havva Yıldırım, Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Binali Yıldırım'a taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak, kayınvalidesi Havva Yıldırım'ın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

25.03.2020 18:23 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:23
Kılıçdaroğlu'ndan Binali Yıldırım'a taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak, kayınvalidesi Havva Yıldırım'ın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.


Kaynak: DHA

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