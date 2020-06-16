Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
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Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na atanan Hamza Yerlikaya'ya "Bu sporcu kardeşimizden tek ricam; elde ettiğin başarıları gölgeleme, teşekkür ederek bu görevi iade et kardeşim. O koltuğa oturma" çağrısında bulundu.

16.06.2020 14:30 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:51

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti grubunda yaptığı konuşmada Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na atanan ve 12 bin 500 lira maaş alacağı söylenen milli güreşçi Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu.

"BU GÖREVİ İADE ET KARDEŞİM"

"Geçenlerde banka yönetimine dünya şampiyonu bir güreşçi atadılar" diyen Kılıçdaroğlu, "Devleti devlet olarak değil, soyulacak yer olarak görüyorlar. Bu sporcu kardeşimizden tek ricam; elde ettiğin başarıları gölgeleme, teşekkür ederek bu görevi iade et kardeşim" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satırbaşları;

"Üç yıl önce yürüdük. Neden yürüdük? Bu cennet vatanda kardeş olalım, kavga etmeyelim diye yürüdük. Bu cennet vatanda bir çocuk bile yatağa aç girmesin diye yürüdük.

"MÜCADELEYİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ"

Bu ülkede haksız yere hapislerde çürüyen kardeşlerimiz için, kalemini satmayan gazeteciler için, hiçbir kişisel beklenti içinde olmaksızın 83 milyonun adalet talebi için yürüdük. Biz bu memlekette 83 milyon için yürüdük. Hâlâ aynı noktada mıyız? Hayır, o ilk adımımızdı. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz.

"FİRAVUNLAR BOŞALTACAK, MİLYONLAR DOLDURACAK"

Adalet dünyanın ortak paydası olmak zorundadır. Yalnız yürümek için yola çıktım. Ama adalet talebi o kadar yoğundu ki milyonlara ulaştık. Her dönemin bir firavunu olmuştur. Adalet talebinin içini boşalttılar. Firavunlar boşaltacak milyonlar dolduracak.

"VATANDAŞIN İZLEDİĞİ MEDYAYI ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞTILAR"

Medyanın yüzde 90'ını havuz medyasına dönüştürdüler. Havuz medyasını vatandaş izlemedi. Vatandaşın izlediği, okuduğu medyayı ele geçirmeye çalıştılar. Havuz gazeteleri aynı manşeti atıyor. Ne yaparsanız yapın ne yazarsanız yazın, kumpasınıza katılmayacağız. Biz doğru haberin peşindeyiz. Sosyal medyada trollerle gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Pek çok gazeteci hapiste. AİHM kararlarını bile uygulamıyorlar. Bu, firavunun adaletidir!

"DÖRT BESLEMENİN KARŞISINA BİR CHP'Lİ KOYUYORLAR"

Boykot ettiğimiz kanalda yayın yapıyorlar, dört tane beslemenin karşısına bir CHP'li. Her birine 10'ar dakika veriyorlar. CHP'liye sıra geliyor, iki cümle kurunca süren doldu diyorlar. Çocuğuna ekmek bulmak için konteynerleri gezen kadını bu saraydakiler görüyor mu düşünüyor mu? Bütün kadınlara sesleniyorum, evinizde huzur yoksa sebebi Saray sosyetesidir.

"FETÖ'YLE İŞBİRLİĞİNİ İTİRAF ETTİLER"

Televizyona birisi çıktı. Biz FETÖ'yle işbirliği yaptık, Kemalistleri devirmek için dedi. Bu kardeşime öncelikle teşekkür ediyorum, bir gerçeği itiraf ettiği için. Bunu biz söylüyorduk ama halk bunlar muhalefet diyordu. Şimdi AKP'li biri itiraf etti."

Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma

Politika Manşet

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